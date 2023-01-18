Путин предложит вернуть в школьную программу "Молодую гвардию" и "Как закалялась сталь"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин согласен, что следует обсудить возможность вернуть в обязательную школьную программу произведения таких советских классиков, как Константин Симонов, Александр Фадеев и Николай Островский.

"Безусловно, переговорю и с министром просвещения по поводу необходимости вернуть в школьную программу произведения наших, можно сказать уже, советских классиков, которые формируют общественное, историческое сознание целых поколений. Безусловно, над этим нужно подумать", - сказал он на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда.

На этой встрече создатель передвижного музея "Вещи блокадного Ленинграда" Валерий Исаков предложил, чтобы в школах проходили, в частности, роман "Молодая гвардия" Фадеева, стихотворение "Сын артиллериста" Симонова, роман "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Михаила Шолохова, рассказ "Русский характер" Алексея Толстого, роман "Горячий снег" Юрия Бондарева, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова. По мнению блокадника, "эти вещи не должны быть факультативными и зависящими от того, хочет учитель этого или не хочет", а должны быть основополагающими.

Исаков также на этой встрече подарил президенту копии блокадного пропуска и карточки на хлеб.

Как отметил Путин в завершение мероприятия, в Санкт-Петербурге "наиболее остро воспринимается все, что связано с трагедией Великой Отечественной войны и защитой блокадного Ленинграда". "Что касается вашего пожелания усилить работу подобного рода (о поддержке памяти о блокаде), будем воспринимать это пожелание как наказ, будем работать", - пообещал он.