Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Путин предложит вернуть в школьную программу "Молодую гвардию" и "Как закалялась сталь"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин согласен, что следует обсудить возможность вернуть в обязательную школьную программу произведения таких советских классиков, как Константин Симонов, Александр Фадеев и Николай Островский.

"Безусловно, переговорю и с министром просвещения по поводу необходимости вернуть в школьную программу произведения наших, можно сказать уже, советских классиков, которые формируют общественное, историческое сознание целых поколений. Безусловно, над этим нужно подумать", - сказал он на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда.

На этой встрече создатель передвижного музея "Вещи блокадного Ленинграда" Валерий Исаков предложил, чтобы в школах проходили, в частности, роман "Молодая гвардия" Фадеева, стихотворение "Сын артиллериста" Симонова, роман "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Михаила Шолохова, рассказ "Русский характер" Алексея Толстого, роман "Горячий снег" Юрия Бондарева, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова. По мнению блокадника, "эти вещи не должны быть факультативными и зависящими от того, хочет учитель этого или не хочет", а должны быть основополагающими.

Исаков также на этой встрече подарил президенту копии блокадного пропуска и карточки на хлеб.

Как отметил Путин в завершение мероприятия, в Санкт-Петербурге "наиболее остро воспринимается все, что связано с трагедией Великой Отечественной войны и защитой блокадного Ленинграда". "Что касается вашего пожелания усилить работу подобного рода (о поддержке памяти о блокаде), будем воспринимать это пожелание как наказ, будем работать", - пообещал он.

Владимир Путин Ленинград Александр Фадеев Молодая гвардия Николай Островский Константин Симонов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам
Военная операция на Украине

Путин назвал целью СВО прекращение боевых действий, которые идут в Донбассе с 2014 года

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

Минфин не получал заявок на продажу крупных "дочек" иностранных банков

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Путин на Невском пятачке почтил память защитников Ленинграда

Отбор газа из ПХГ Европы удвоился на фоне похолодания

Отбор газа из ПХГ Европы удвоился на фоне похолодания

Восстановлена работа Керченской паромной переправы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });