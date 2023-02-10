Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В Русском музее сменится директор

Владимир Гусев руководил музеем больше 30 лет, но у него истек срок контракта, и он попросил освободить его от должности

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Владимир Гусев, который более 30 лет был директором Русского музея в Петербурге, станет его президентом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения.

Там подчеркнули, что это плановый переход с должности на должность, который произошел по личному обращению Гусева в Минкультуры и "связан с завершением трудового контракта".

В статусе президента Гусев сосредоточится в том числе на координации реставрационных работ на объектах имущественного комплекса музея и развитии филиальной сети.

Временно исполнять обязанности генерального директора будет заместитель по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Гусев - искусствовед, автор многочисленных научно-исследовательских работ. В Русском музее он работает с 1978 года. Был научным сотрудником, заведующим отделом современного искусства, заместителем директора по научной работе. Должность директора музея занял в 1988 году.

9 февраля Минкультуры сообщило, что истек трудовой договор с директором Третьяковки Зельфирой Трегуловой, галереей теперь будет руководить директор Политехнического музея Елена Проничева. Трегулова возглавляла Третьяковку с 2015 года.

Владимир Гусев Русский музей Минкультуры Анна Цветкова Третьяковская галерея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новым гендиректором Третьяковки назначена Елена Проничева

Новым гендиректором Третьяковки назначена Елена Проничева

Театр "Современник" отменил спектакль "Игра в джин" с Ахеджаковой

Театр "Современник" отменил спектакль "Игра в джин" с Ахеджаковой
Землетрясение в Турции и Сирии

Землетрясение повредило исторические памятники в Турции и Сирии

В Лос-Анджелесе вручили премии "Грэмми"

Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа "Грэмми" в истории

Искусственный интеллект помог обнаружить ранее неизвестную пьесу Лопе де Вега

Искусственный интеллект помог обнаружить ранее неизвестную пьесу Лопе де Вега
Умершие знаменитости

Умер модельер Пако Рабан

Умер модельер Пако Рабан

Запрос в Третьяковку о соответствии выставок духовным ценностям объяснили жалобой гражданина

Запрос в Третьяковку о соответствии выставок духовным ценностям объяснили жалобой гражданина

Сиквел "Аватара" занял четвертую строчку в мировом прокате за всю историю

Сиквел "Аватара" занял четвертую строчку в мировом прокате за всю историю
Умершие знаменитости

Умер мультипликатор Вячеслав Назарук

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });