В Русском музее сменится директор

Владимир Гусев руководил музеем больше 30 лет, но у него истек срок контракта, и он попросил освободить его от должности

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Владимир Гусев, который более 30 лет был директором Русского музея в Петербурге, станет его президентом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения.

Там подчеркнули, что это плановый переход с должности на должность, который произошел по личному обращению Гусева в Минкультуры и "связан с завершением трудового контракта".

В статусе президента Гусев сосредоточится в том числе на координации реставрационных работ на объектах имущественного комплекса музея и развитии филиальной сети.

Временно исполнять обязанности генерального директора будет заместитель по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Гусев - искусствовед, автор многочисленных научно-исследовательских работ. В Русском музее он работает с 1978 года. Был научным сотрудником, заведующим отделом современного искусства, заместителем директора по научной работе. Должность директора музея занял в 1988 году.

9 февраля Минкультуры сообщило, что истек трудовой договор с директором Третьяковки Зельфирой Трегуловой, галереей теперь будет руководить директор Политехнического музея Елена Проничева. Трегулова возглавляла Третьяковку с 2015 года.