В Московской усадьбе Шаляпина покажут предметы из его петербургской квартиры

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Музее-усадьбе Федора Шаляпина открылась выставка "Шаляпин. Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву", приуроченная к 150-летию артиста. Посетить ее можно будет начиная с 15 февраля.

Экспозицию подготовили Российский национальный музей музыки и Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства. Идея проекта - показать многогранную личность Шаляпина, воссоздав атмосферу его московского дома-усадьбы и петербургской квартиры.

Специально для выставки в Москву привезли большую часть коллекции дома-музея Шаляпина в Петербурге, в том числе предметы интерьера - фрагменты малой гостиной (будуара второй супруги Шаляпина Марии Петцольд), столовой и гостиной, живописные полотна и скульптуры Константина Коровина, Александра Головина, Александра Бенуа, Михаила Нестерова, Виктора Васнецова, Михаила Врубеля из коллекции артиста. На выставке представлен знаменитый портрет Марии Петцольд кисти Бориса Кустодиева и ее скульптурный портрет, выполненный самим Шаляпиным.

"Два музея и их сотрудничество позволяют нам сегодня увидеть историю Шаляпина на перекрестке двух столиц (..) спасибо огромное Петербургскому музею за то, что сегодня, благодаря сотрудничеству, союзу двух главных музыкальных музеев, мы имеем такую возможность почувствовать, увидеть Шаляпина во всей его разности", - сказала на открытии выставки статс-секретарь, замминистра культуры Алла Манилова.

Гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов назвал Шаляпина - человеком планетарного масштаба. Он отметил, что у служителей музея при подготовке экспозиции возникло ощущение, что сейчас в одну из дверей войдет сам Шаляпин.