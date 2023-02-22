Затраты на реставрацию Исаакиевского собора в 2023 году увеличат до 250 млн рублей

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В 2023 году планируется потратить 250 млн рублей на реставрацию Исаакиевского собора, сообщил журналистам директор Государственного музея-памятника (ГМП) "Исаакиевский собор" Юрий Мудров. Он напомнил, что в 2022 году на реставрационные работы было потрачено 150 млн рублей.

"На это мы денег не жалеем. Все, что где-то появляется, мы сразу быстро делаем", - сказал Мудров.

Технический директор компании "Возрождение Петербурга" Петр Щедрин уточнил, что в 2022 году в соборе отреставрировали в том числе две иконы третьего яруса центрального иконостаса - "Праотец Адам" и "Пророк Исайя" кисти художника Живаго, созданные во второй половине сороковых годов XIX века. Высота каждой из икон - три метра, ширина - 1,8, а вес - около 200 кг.

Реставрация живописи собора продолжаются. Сейчас мастера занимаются северо-восточным приделом.

"Работа сложная, ведется на разных уровнях лесов. История блокадного периода тяжело отразилась на состоянии живописи. Еще идет расчистка лепных поверхностей, штукатурных, искусственный мрамор в работе. Ведется воссоздание мелких утрат, накатка глянца с полировкой (...) В работе - металлические оконные заполнения", - добавил Щедрин.

Также сотрудники музейного комплекса рассказали о пополнении коллекции в прошлом году. По словам начальника учета фондов Юлии Ушковой, в 2022-м удалось собрать 108 артефактов. Среди знаковых - две серебряных дарохранительницы. Одну из них Московская епархия подарила Исаакиевскому собору в 1858 году. Вторая - дар храму Воскресения Христова (Спас на Крови) от служащих пивоваренного товарищества "Калинкинъ".

Поступают в фонды и произведения современных мастеров. Так, в прошлом году ГМП приобрел работы петербургского скульптора Бориса Сергеева.

Ушкова отметила, что в числе приобретений последних лет - более 20 предметов, которые некогда находились в храмах, входящих в музейный комплекс. При этом ранее в течение нескольких десятилетий сотрудникам музея не удавалось найти ни одного такого артефакта.

"То, что происходит сейчас, это такое своеобразное благословение, которое началось с появления креста в 2017 году. Совершенно случайно в небольшой антикварной лавочке в Угличе был обнаружен крест - дар Исаакиевскому собору от благодарных купцов Санкт-Петербурга в 1859 году. Этот предмет оказался первым, который вернулся в наше собрание. А дальше произошло невероятное: каждый год нам удается обрести какие-то знаковые, исторические, мемориальные предметы, имеющие отношение к нашему памятнику", - сказала Ушкова.

По словам Мудрова, в будущем планируется выставка таких экспонатов.

Также он сообщил, что в 2022 году посещаемость музейного объединения "Исаакиевский собор" выросла по сравнению с 2021 годом. В прошлом году комплекс посетили 3 160 824 человека, в позапрошлом - 2 581 523 человека.

В этом году мы тоже не испытываем недостатка в посетителях. У нас уже побывали более 200 тысяч человек (с начала года - ИФ)", - добавил Мудров.

В ГМП "Исаакиевский собор" входят сам собор, Спас на Крови и часовня-музей храма Воскресения Христова.