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Музей в Исаакиевском соборе начал искать компромисс с приходом

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Руководство музея "Исаакиевский собор" пытается найти компромисс и согласовать работу учреждения после того, как приход измен6ил расписание богослужений в храме. "Это не сенсация, а рабочий вопрос", - добавил директор музея Юрий Мудров.

"До 1 сентября ничего сказать не могу. У нас лежит два расписания богослужений. Сейчас мы решаем вопрос, как сделать, чтобы было удобно и посетителям, и прихожанам", - сказал он.

Ранее приход Исаакия сообщил, что с 1 сентября изменит время богослужений и литургии будут начинаться в 10:00, а вечернее богослужение - в 17:00. В пресс-службе музея "Интерфаксу" в воскресенье сказали, что на прошлой неделе Мудров подписал согласованное с приходом расписание, по которому утренние службы начинаются в 8 или 9 утра, вечерние - в 16:00, а музей открывается для посетителей в 10:30. Об изменениях приход музею не сообщал.

В начале 2017 года стало известно, что тогдашний губернатор Петербурга Георгий Полтавченко решил передать Исаакиевский собор РПЦ на 49 лет в безвозмездное пользование. Это решение вызвало протесты. В январе 2019 года в комитете имущественных отношений Петербурга заявили, что истек срок распоряжения о передаче храма церкви и что РПЦ в срок не заключила соответствующий договор.

В начале декабря 2018 года стало известно, что ГМП "Исаакиевский собор" намерен предоставить РПЦ придел святой Екатерины для проведения церковных служб. Службы в приделе начались в середине января 2019 года. До этого литургии в Исаакиевском соборе проходили в приделе святого Александра Невского, по праздникам - в центральном приделе. Ежегодно в соборе проходит порядка 600 богослужений.

Петербург Исаакиевский собор Юрий Мудров Георгий Полтавченко РПЦ

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