Все номера "Современника" Пушкина выставлены в "Литфонде" за 800 тыс. рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Полный комплект литературного сборника "Современник" Александра Пушкина и автограф поэта Владимира Высоцкого выставят на торги аукционного фонда "Литфонд".

"2 марта Аукционный дом "Литфонд" проведет торги раритетных изданий, фотографий и автографов значимых деятелей русской литературы. В топе лотов - редчайшая книга "Танго с коровами" русского авангардиста Василия Каменского и все 8 выпусков литературного альманаха "Современник" Александра Пушкина", - сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Книга "Танго с коровами. Железобетонные поэмы" Василия Каменского, которая, как отметили в аукционном доме, является одной из самых красивых и необычных книг русского авангарда, выставлена по стартовой цене в 900 тыс. рублей. Главным достоинством этой книги стали так называемые "железобетонные поэмы" Каменского, оформленные в стиле дадаизма: обложка и весь текст набраны с использованием разнокалиберных типографских литер, хаотично расположенных на плоскости печатного листа.

Комплект литературных журналов "Современник", издававшихся Александром Пушкиным с 1836 года четыре раза в год, выставят на торги за 800 тыс. рублей. В журнале печатались произведения Николая Гоголя ("Коляска", "Утро делового человека", "Нос"), Василия Жуковского, Петра Вяземского, Евгения Баратынского, Федора Тютчева и других русских писателей первой половины XIX века. Сам Пушкин также публиковал здесь свои стихи, прозу и критические заметки.

Кроме того, на торги выставлены фотоархивные документы, связанные с памятью поэта, актера и барда Владимира Высоцкого, датируемые периодом 1968-1974 годов. Так, на торги выставлен снимок со съемок фильма "Интервенция", на котором оставлена собственноручная надпись поэта: "Самому лучшему из начальников актерских отделов с благодарностью и уважением 12 сентября 1968 г. Высоцкий". Вместе со снимком также выставлен личный листок по учету кадров, заполненный Высоцким. Ставка за оба раритета музейного значения - 650 тыс. рублей.

На торги также выставлена личная фотография Александра Блока с Любовью Менделеевой за 200 тыс. рублей.

Среди лотов - сигнальный экземпляр книги Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Как создавался Робинзон" с двойным автографом обоих авторов. Книга выставлена на торги по лидирующей ставке 140 тыс. рублей.

Кроме того, на торгах будет представлено первое отдельное издание романа Ивана Гончарова "Обломов. Роман в четырех частях" за 120 тыс. рублей. Также на торги выставят собственноручную записку Андрея Тарковского за 60 тыс. рублей.