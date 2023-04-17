Первое издание комедии "Ревизор" Гоголя выставят на торги за 7,5 млн рублей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Первое издание "Ревизора" 1836 года Николая Гоголя выставят на торги за 7,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Аукционный дом проведет аукцион редких изданий, рукописей, автографов и других памятных свидетельств знаковых авторов и исторических деятелей. В топе раритетов - исключительно первые издания великих русских писателей: впервые опубликованный "Ревизор" Николая Гоголя, первый посмертный сборник Александра Радищева, первое полное издание "Онегина" Александра Пушкина и другие культовые раритеты", - сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Отмечается, что самым дорогим лотом станет "Ревизор" 1836 года. Заявленная на аукцион книга была рабочим экземпляром актера Александра Нильского, который значительную часть своей карьеры провел на сцене Александринского театра, где участвовал в постановках пьес Уильяма Шекспира, Александра Грибоедова, Николая Гоголя и многих других русских и зарубежных авторов. Кроме того, экземпляр примечателен многочисленной рукописной правкой. Часть пометок принадлежит руке Нильского, который использовал книгу для работы над ролью. Но правки воспроизводят и дополнения к "Ревизору", сделанные Гоголем для второго издания комедии, вошедшей в собрание сочинений в 1842 году, а также корректировки второго издания его сочинений, опубликованных уже посмертно. Книжный раритет выставлен за 7,5 млн рублей.

Также на торги выставят первое посмертное и единственное собрание сочинений Александра Радищева в трех томах из шести частей со стартовой ценой в 4 млн рублей.

Первое книжное издание "Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина", которая была выпущена в конце марта 1833 года тиражом 2000 или 2400 экземпляров, выставят 2,4 млн рублей. Роман напечатан без посвящений и без предисловия.

Также на аукционе будут представлены поэтический сборник "Стихотворения Александра Пушкина" (2 млн рублей), собственноручное письмо Марины Цветаевой от 9 июня 1926 года, адресованное Ольге Колбасиной-Черновой, семья которой приютила поэтессу в Париже, куда та приехала с маленьким сыном и дочерью в 1925 году (2 млн рублей) и шесть томов "Война и мир" Льва Толстого за 1 млн рублей.

Торги пройдут 20 апреля.