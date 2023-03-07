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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Рисунки к сказке Льюиса Кэрролла и работы русских классиков выставят на торги "Литфонда"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Работы Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Константина Юона, а также рисунки к сказке Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в Стране чудес" выставят на торги аукционного дома "Литфонд".

Как сообщили в пресс-службе "Литфонда", торги, которые пройдут 11 марта, будут состоять из двух сессий.

Сначала участникам представят собрание редких иллюстраций и артефактов к знаменитому произведению британского писателя Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в Стране чудес". Так, на торги выставят редкие и ценные иллюстрации к сказке Кэрролла, выполненные художниками Адольфом Гофмейстером, Юрием Ващенко, Асей Векслер, Маей Митурич, Эдуардом Гороховским, Геннадием Калиновским.

В частности, на торги за 95 тыс. рублей выставлена работа Гофмейстера, выполненная в 1971 году и принимавшая участие в Биеннале графического дизайна в Брно. Также на аукционе заявлена работа "Алиса и Грифон" Геннадия Калиновского за 80 тыс. рублей.

Во второй части торгов коллекционеры смогут приобрести шедевры изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в числе авторов которых - Роберт Фальк, Борис Кустодиев, Максимилиан Волошин, Константин Юон, Ладо Гудиашвили.

Топ лотов второй сессии стала картина "Под снегом" Андрея Шильдера с авторской подписью в левом нижнем углу подпись: "Андрей Шильдеръ 1915", лидирующая ставка за полотно назначена 3,4 млн рублей.

Также на торги выставят работу "Москва зимой. Из окна мастерской", оцененную в рамках предстоящих торгов по ставке в 2,6 млн рублей, которая принадлежит одному из ведущих художников первой половины 20 века - Роберту Фальку.

Кроме того, на торгах будут представлены работы Ладо Гудиашвили "Музыканты и лани" за 1,3 млн рублей, Юлия Клевера ("Золотая осень" за 750 тыс. рублей), Николая Сапунова ("Лиловые розы" за 700 тыс. рублей), Бориса Кустодиева ("В деревне" за 400 тыс. рублей).

Литфонд Льюис Кэролл
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