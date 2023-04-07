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Квартиру Максима Горького в Петербурге выставят на торги за 75 млн рублей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Квартиру писателя Максима Горького на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга выставят на аукцион за 75 млн рублей, торги состоятся 15 апреля, сообщила в пятницу пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

Как говорится в сообщении, 6-комнатная квартира находится в здании в стиле "северного модерна". Жилая площадь квартиры - 211,9 кв. метров (ее можно расширить до 323 кв. метров, если приобрести вместе с мансардой), заявили в "Литфонде".

Квартира расположена на шестом этаже в доме в Петроградском районе Санкт-Петербурга и состоит из гостиной с каминным залом, а также трех спален и трех санузлов, двух больших прихожих в зоне парадного и черного входов, который оборудован отдельным лифтом.

В этом доме Горький прожил с 1914 по 1917 годы. Именно в этой квартире Горького собиралось много известных людей - в частности, Владимир Ленин, Анатолий Луначарский, Феликс Дзержинский, Федор Шаляпин и многие другие. Также эту квартиру посещали Александр Куприн и Иван Бунин.

Литфонд Петербург Максим Горький
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