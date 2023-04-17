Киностудия Горького снимет фильмы о Маяковском и Чуковском

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Киностудия им. Горького планирует снять фильм о поэте Владимире Маяковском, рассказывающий о его отношениях с Лилей Брик во время съемок немого фильма "Закованная фильмой", а также фильм о Корнее Чуковском, сюжет которого будет связан с написанной им поэмой "Крокодил".

"Киностудия работает над двумя проектами со знаковыми героями для всех людей в нашей стране. Это не преувеличение, ведь речь об авторе детских произведений Корнее Чуковском и крупнейшей фигуре в поэзии XX века Владимире Маяковском, 130 лет со дня рождения которого исполняется в этом году. О них написано много книг и снято множество документальных фильмов, мы же хотим создать художественное кино, чтобы раскрыть их личности для современного зрителя с новой стороны", – сказала генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, слова которой привели в пресс-службе.

В пресс-службе студии отметили, что картины не будут классическими биографиями: одна из них покажет отношения Маяковского с его музой Лилей Брик во время съемок немого фильма "Закованная фильмой", а сюжет второй ограничится периодом, когда молодой Чуковский написал свою первую детскую поэму "Крокодил". Фильм о Чуковском носит рабочее название "Корней и Крокодил", история о Маяковском разрабатывается под названием "Закованные Фильмом".

Поэма "Крокодил" была написана Чуковским в 1916–1917 годах. Известно, что первую часть он сочинил для своего сына, у которого болели зубы. Впервые издана в 1917 году под названием "Ваня и Крокодил" в приложении к журналу "Нива" "Для детей". К тому времени Чуковский уже был успешным литературным критиком, переводчиком и литературоведом.

Немой художественный фильм "Закованная фильмой" режиссера Никандра Туркина был снят в 1918 году в Петрограде в киноателье "Нептун". По сюжету, главный герой – художник, он обладает способностью видеть суть людей, но его это тяготит. Однажды художник влюбляется в образ балерины из фильма, и девушка сходит с киноэкрана в реальный мир. Маяковскому не понравилась реализация его замысла. Фильм шел в прокате, но ни одной его копии не сохранилось, несколько забракованных кусков пленки хранятся в Российском государственном архиве кинофотодокументов.