Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:42

Москва модернизирует полученную в собственность киностудию имени Горького

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал масштабную модернизацию комплекса киностудии имени Горького, которую 13 июня президент Владимир Путин своим указом перевел из федеральной собственности в собственность столицы.

"Решение президента позволит продолжить масштабную модернизацию одной из старейших киностудий страны, основанной еще в 1915 году", - написал Собянин.

Он напомнил, что студия, как и другие государственные производители кино, "не избежала упадка 90-х годов". "Длительное время она почти ничего не производила. Главное здание и студийный комплекс находились в аварийном и предаварийном состоянии. Но, к счастью, студию удалось сохранить", - добавил мэр.

По его данным, в производстве у киностудии находится 12 проектов игрового и 16 - неигрового кино. В молодежном креативном пространстве - кинокампусе Горького - проходят лекции и мастер-классы для юных поклонников кино, будущих студентов кинематографических вузов и специалистов в сфере производства современного кино, медиа и цифрового контента.

"Самое главное - при поддержке правительства России и министерства культуры была начата модернизация студийного комплекса. По опыту возрождения ВДНХ и Северного речного вокзала мы уверены, что передача киностудии им. Горького в собственность города позволит обеспечить успешную реализацию этих планов", - добавил Собянин.

Гендиректор киностудии Юлиана Слащева, в свою очередь, отметила, что для того, чтобы студия смогла совершить "новый рывок" и для того, чтобы построить на базе киностудии "мощный современный кинокластер, нужны большие стратегические инвестиции в развитие".

"Москва серьезно настроена создать такой кластер, и мы этому очень рады", - сказала Слащева через пресс-службу.

Владимир Путин Сергей Собянин ВДНХ Северный речной вокзал Киностудия имени Горького Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство РФ передает 100% акций киностудии Горького правительству Москвы

В Москве потушили пожар на рынке "Садовод"

Автобус загорелся на Донецкой улице в Москве

Собянин официально стал кандидатом на выборы мэра от "Единой России"

Вторым претендентом на выдвижение в мэры Москвы от "Единой России" стал Петр Толстой

Вторым претендентом на выдвижение в мэры Москвы от "Единой России" стал Петр Толстой

Собянин объявил о намерении выдвинуться на пост мэра Москвы

Московское отделение "Единой России" выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

Московское отделение "Единой России" выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

До 27 градусов тепла прогнозируется на следующей неделе в Москве

До 27 градусов тепла прогнозируется на следующей неделе в Москве

Суд Москвы не стал исполнять швейцарское поручение о вручении документов Сбербанку по иску на $560 млн

Пожар начался в Москве во время работ на газопроводе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });