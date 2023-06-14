Москва модернизирует полученную в собственность киностудию имени Горького

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал масштабную модернизацию комплекса киностудии имени Горького, которую 13 июня президент Владимир Путин своим указом перевел из федеральной собственности в собственность столицы.

"Решение президента позволит продолжить масштабную модернизацию одной из старейших киностудий страны, основанной еще в 1915 году", - написал Собянин.

Он напомнил, что студия, как и другие государственные производители кино, "не избежала упадка 90-х годов". "Длительное время она почти ничего не производила. Главное здание и студийный комплекс находились в аварийном и предаварийном состоянии. Но, к счастью, студию удалось сохранить", - добавил мэр.

По его данным, в производстве у киностудии находится 12 проектов игрового и 16 - неигрового кино. В молодежном креативном пространстве - кинокампусе Горького - проходят лекции и мастер-классы для юных поклонников кино, будущих студентов кинематографических вузов и специалистов в сфере производства современного кино, медиа и цифрового контента.

"Самое главное - при поддержке правительства России и министерства культуры была начата модернизация студийного комплекса. По опыту возрождения ВДНХ и Северного речного вокзала мы уверены, что передача киностудии им. Горького в собственность города позволит обеспечить успешную реализацию этих планов", - добавил Собянин.

Гендиректор киностудии Юлиана Слащева, в свою очередь, отметила, что для того, чтобы студия смогла совершить "новый рывок" и для того, чтобы построить на базе киностудии "мощный современный кинокластер, нужны большие стратегические инвестиции в развитие".

"Москва серьезно настроена создать такой кластер, и мы этому очень рады", - сказала Слащева через пресс-службу.