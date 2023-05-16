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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Убийца "Священный паук"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Убийца "Священный паук" иранского режиссёра Али Аббаси, сообщили "Интерфаксу" в компании-дистрибьюторе картины в России "Экспонента Фильм".

"К сожалению, это действительно так", - сказал собеседник агентства.

Причины того, с чем связано такое решение, в компании не уточнили.

В фильме рассказывается о религиозном фанатике, который ставит перед собой цель — избавить иранский город от "скверных", для этого он выискивает на улицах "распутниц" — и убивает их.

По данным издания "Бюллетень кинопрокатчика" фильм вышел в российский прокат 11 мая и за первый уикенд он заработал 1,49 млн рублей.

Работа режиссера - совместная копродукция Дании, Германии, Франции, Швеции, Иордании и Италии. Фильм стал обладателем награды Каннского кинофестиваля 2022 года за лучшую женскую роль.

Минкультуры
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