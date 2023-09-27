Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение фильма "Айта"

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" режиссера Степана Бурнашева, соответствующая запись опубликована в реестре прокатных удостоверений фильмов.

"Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023", - указано в документе, опубликованном в реестре.

Причина отзыва прокатного удостоверения не указана.

Ранее издание "Ведомости" сообщало о том, что Роскомнадзор выявил в киноленте "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России" и потребовал видеосервисы устранить нарушение. После направления требования регулятора онлайн-кинотеатры удалили "Айту" из своих библиотек.

"Айта" — якутский художественный фильм 2022 года, премьера которого состоялась 30 марта 2023 года. В основе сюжета "Айты" – история якутской школьницы, которая из-за несчастной любви решает покончить жизнь самоубийством, оставив записку: "Афоня, я тебя ненавижу!" Айта умирает в больнице, выясняется, что она была беременна. Афоней зовут русского полицейского, и все подозрения падают на него. Отец Айты – Айаал решает отомстить.

Минкультуры выдало кинокартине "Айта" прокатное удостоверение в феврале 2022 года.