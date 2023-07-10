Сотрудники Эрмитажа примут участие в создании музея Пальмиры

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российские специалисты намерены участвовать в создании музея Пальмиры после того, как будет утвержден проект реставрации Триумфальной арки, которая была взорвана в 2015 году, сообщил на пресс-конференции гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Мы собираемся сотрудничать с сирийской стороной, с другими арабскими странами и сейчас подготовить - это уже Эрмитаж, Институт истории материальной культуры РАН - проект воссоздания музея Пальмиры, это уже следующий этап. Через музей (...) начнется не воссоздание, но оживление Пальмиры как памятника, как учебника истории древнего искусства", - сказал он.

Он напомнил, что некогда это был лучший музей Сирии, сейчас же он находится в руинах.

"Вещи оттуда были вывезены, частично спасены, частично отреставрированы, частично их реставрировали и наши реставраторы. Но Пальмира - не Херсонес, мы деликатно возили рельефы в Оман, в Маскате реставрировали, чтобы никто не говорил, что мы вывозим вещи в Эрмитаж", - добавил Пиотровский.

Институт истории материальной культуры РАН уже несколько лет занимается восстановлением разрушенных сирийских памятников. Первым и крупным опытом стало создание 3D-модели всей территории древней Пальмиры и создание геоинформационной системы - ГИС "Пальмира". В ней содержится вся историческая информация об этом выдающемся памятнике мировой культуры вплоть до разрушений, которым он подвергся.

Реставрацию Триумфальной арки в Пальмире, датированной III веком нашей эры, планируют начать в середине сентября. Российские специалисты приступили к закупке оборудования и отправке его в Сирию.