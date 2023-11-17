Путин анонсировал скорое начало восстановления Триумфальной арки в Пальмире

Развалины взорванной Триумфальной арки в Пальмире Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские и сирийские специалисты скоро начнут восстанавливать Триумфальную арку в Пальмире, сообщил на культурном форуме в Петербурге президент РФ Владимир Путин.

"В 2016 году после освобождения Пальмиры сирийской наши специалисты из Института истории материальной культуры приняли неотложные меры по спасению памятника - обследовали руины, зафиксировали каждый фрагмент, создали уникальный проект восстановления этого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, и уже скоро вместе со своими сирийскими коллегами приступят к его реализации", - сказал он.

Он напомнил, что несколько лет назад весь мир был потрясен известием о том, что легендарная античная триумфальная арка в сирийский Пальмире разрушена террористами. Президент добавил, что для россиян само слово "Пальмира" - тоже символ, поскольку Северной Пальмирой нередко называют Санкт-Петербург.

Говоря о возможности проведения восстановительных работ в других "горячих зонах", Путин пояснил, что "конечно, нужно, чтобы были созданы условия для этой работы".

К примеру, по его оценке, работы в секторе Газа сейчас невозможны. "Вот в Ираке, наверное, в отдельных регионах можно работать. Надо, разумеется, с местными властями провести соответствующую подготовку, но мы в состоянии это сделать, поговорить, и коллеги нас наверняка поддержат", - добавил он.

Триумфальная арка датирована III веком нашей эры, ее построили римляне, она является символом Сирии, это самое известное архитектурное сооружение древней Пальмиры. О том, что боевики ИГ (запрещено в России) ее взорвали, стало известно в сентябре 2015 года. После взрыва от арки остались лишь крайние пилоны боковых пролетов. Рухнул главный свод, был полностью разрушен центральный пролет. Каменные блоки получили серьезные повреждения, некоторые элементы утрачены безвозвратно.

В августе 2020 года Институт истории материальной культуры РАН передал в дар департаменту музеев и древностей Сирии (DGAM) доработанную 3D-модель современного состояния Пальмиры.

В конце 2021 года в Сирии работала российская экспедиция, в составе которой были археологи, реставраторы, геологи, конструкторы, которые составили план предстоящих работ.

ИИМК РАН уже несколько лет занимается восстановлением разрушенных сирийских памятников. Первым и крупным опытом стало создание 3D-модели всей территории древней Пальмиры и создание геоинформационной системы - ГИС "Пальмира". В ней содержится вся историческая информация об этом выдающемся памятнике мировой культуры вплоть до разрушений, которым он подвергся.