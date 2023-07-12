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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

На Тверской улице отремонтируют "Дом под юбкой"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Москве одобрен проект капитального ремонта знаменитого "Дома под юбкой" на углу Тверской улицы (Тверская, дом 17) и Тверского бульвара, собщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

"В ходе работ планируется отремонтировать потолок, стены и полы, заменить тамбурные дверные блоки. Также будут обновлены лестничные марши: ступени и деревянные поручни", - уточнил через пресс-службу заммэра города Андрей Бочкарев.

Также в доме предполагается ремонт фасадов, крыши и чердака с последующей заменой кровельного материала, утеплением покрытия и прочими работами.

В доме поменяют подъездные и поэтажные таблички, информационные настенные доски, дверцы для инженерных ниш и почтовые ящики, добавила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

"Отдельный комплекс ремонтных мероприятий предусмотрен в подвале дома. В дополнение к этому специалисты модернизируют инженерные коммуникации в части электроснабжения, водоснабжения и отопления. В числе работ обновление вводно-распределительного устройства, этажных щитов, общедомового освещения, магистральных трубопроводов и стояков холодного, противопожарного и горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации", - сообщила она.

Здание - объект культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1939-1941 годах по проекту архитектора Аркадия Мордвинова на месте храма Дмитрия Солунского. Неформальное название "Дом под юбкой" здание получило, когда на уголовой ротонде была установлена скульптура девушки в легком платье, с серпом и молотом в руке. Скульптура работы Георгия Мотовилова к концу 1950-х годов обветшала, и ее демонтировали.

В этом доме ранее жили музыкант Александр Гольденвейзер, авиаконструктор Михаил Гудков, скульптор Сергей Коненков, драматург и сатирик Григорий Горин.

Андрей Бочкарев Тверской бульвар Тверская улица Анна Яковлева Москва Москомэкспертиза
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