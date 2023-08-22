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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

В переулках Арбата проведут капремонт доходного дома, где жил Есенин

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В районе Арбата проведут капитальный ремонт доходного дома Петровской, где в начале ХХ века жил поэт Сергей Есенин, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. Проект капремонта уже согласован.

Речь идет о шестиэтажном жилом доме по адресу Сивцев Вражек, №44/28, на пересечении с Денежным переулком. Здание, построенное в 1912 году по проекту Дмитрия Челищева, признано объектом культурного наследия регионального значения и включено в региональную программу капремонта.

С 1913 года в доме жил Есенин со своей первой женой Анной Изрядновой. Позднее в этом доме в гостях у актера и кинорежиссера Сергея Никоненко бывали Василий Шукшин, Андрей Миронов и другие знаменитые личности.

Как уточнил заммэра города Андрей Бочкарев, в доме отремонтируют интерьеры и фасады, в подъездах обновят потолки и стены лестничных клеток, приведут в порядок ограждения и поручни лестниц. Кроме того, ремонт проведут в подвале. В здании модернизируют системы водоснабжения и отопления. Также будут обновлены балконы и лоджии и отремонтированы козырьки и цоколь, добавила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Арбат Андрей Бочкарев Дмитрий Челищев Сергей Есенин Москва
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