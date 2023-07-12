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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Умер писатель Милан Кундера

Умер писатель Милан Кундера
Фото: Micheline PELLETIER/Gamma-Rapho via Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Во Франции в возрасте 94 лет умер чешский писатель Милан Кундера. Об этом телеканалу CTK сообщила представитель Моравской государственной библиотеки (МЗК) в Брно Анна Мразова.

Кундера родился 1 апреля 1929 года в Брно. Он начинал как поэт, а первый свой роман - "Шутку" - опубликовал в 1967 году. Он был известен участием в событиях Пражской весны 1968 года, за что его в 1970 году исключили из Коммунистической партии (в первый раз его исключали в 1956 году, но он затем вернулся в ряды коммунистов).

С 1975 года Кундера жил во Франции, а в 1981 году тогдашний президент Франсуа Миттеран предоставил ему французское гражданство. С 1990-х годов Кундера писал по-французски.

Известны его романы "Невыносимая легкость бытия", "Книга смеха и забвения", "Бессмертие", сборник рассказов "Нелепая любовь".

Хроника 05 января 2019 года – 12 июля 2023 годаУмершие знаменитости
Брно Франция Милан Кундера Чехословакия
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