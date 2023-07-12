Что произошло за день: среда, 12 июля

Заявление стран G7, наводнение в Туапсинском районе, договор о передаче Троицы Рублева РПЦ, закон о праве регионов выбирать способы борьбы с бродячими животными

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Страны G7 договорились разморозить активы РФ только после возмещения ущерба Украине. В заявлении, принятом в среду G7 в Вильнюсе, также говорится, что страны намерены содействовать в развитии оборонной промышленности Украины, обучать ее военнослужащих и обмениваться с ней разведывательной информацией.

- Три месячных нормы осадков выпало за сутки в Туапсинском районе Кубани - это более 280 миллиметров. Подтоплены более 650 придомовых территорий, детские сады, школы и стадион, разрушены несколько мостов, повреждены дороги. Четыре человека пропали.

- Подписан договор о передаче РПЦ в безвозмездное пользование иконы Святой Троицы. Документ подписали в среду патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре. Икона может быть передана в реставрационный центр имени Грабаря на следующей неделе.

- Госдума приняла закон о предоставлении права регионам выбирать способы борьбы с безнадзорными животными. В законе остается запрет "применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных". Но в документе содержится ссылка: "...если иное не установлено законодательными актами субъектов РФ".

- На судне, которое может быть связано с ЧП на "Северных потоках", нашли следы взрывчатки. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на письмо европейских дипломатов для СБ ООН.

- Умер писатель Милан Кундера - автор романа "Невыносимая легкость бытия". Ему было 94 года.

- Конголезский футболист Тео Бонгонда перешел в "Спартак". Контракт будет действовать до 30 июня 2026 года.

- Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона. Он победил американца Кристофера Юбэнкса в 1/4 финала турнира.