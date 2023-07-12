Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Лидером по числу номинаций на "Эмми" стал сериал "Наследники"

Лидером по числу номинаций на "Эмми" стал сериал "Наследники"
Кадр из сериала "Наследники"
Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сериал "Наследники" стал лидером по числу номинаций на премию академии телевидения США "Эмми", сообщили организаторы на официальном сайте премии в среду.

Проект НВО представлен в 27 категориях. За ним следует "Одни из нас" с 24 номинациями, далее - "Белый лотос" (23 номинации) и "Тед Лассо" (21 номинация). В прошлом году "Наследники" также были лидерами по числу номинаций.

Согласно оглашенным результатам, в категории "Лучший драматический сериал" представлены восемь сериалов (из которых четыре - проекта HBO): "Одни из нас", "Лучше звоните Солу", "Наследники", "Корона", "Андор", "Дом драконов", "Белый лотос", "Шершни".

За награду в номинации "Лучший комедийный сериал" будут бороться "Венздей", "Тед Лассо", "Барри", "Начальная школа Эббот", "Убийства в одном здании", "Удивительная миссис Мейзел", "Быть присяжным" и "Медведь".

Лучшим минисериалом может стать "Грызня", " Монстр: История Джеффри Дамера", "Дейзи Джонс", "Флейшман в беде" или "Оби-Ван Кеноби".

Лучшей актрисой в драматическом сериале может стать Белла Ремси ("Одни из нас"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Мелани Лински ("Шершни"), Шэрон Хорган ("Заговор сестёр Гарви"), Кери Расселл ("Дипломат") и Сара Снук ("Наследники").

Лучшим актером в драматическом сериале может стать Брайан Кокс, Джереми Стронг или Киран Калкин ("Наследники"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу"), Джефф Бриджес ("Старик") и Педро Паскаль ("Одни из нас").

75-я церемония вручения премии "Эмми" пройдет 18 сентября, сообщили организаторы.

Эмми
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Умершие знаменитости

Умер писатель Милан Кундера

Умер писатель Милан Кундера

Автографы Цветаевой, Маяковского и Бродского выставят на торги

Реставрацию Триумфальной арки в Пальмире планируют начать в середине сентября

Реставрацию Триумфальной арки в Пальмире планируют начать в середине сентября

"Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё

"Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё

В Москве откроется новый кинотеатр "Музейный"

Пушкинский музей проведет исследование полотен из серии "Руанский собор" Клода Моне

Пушкинский музей проведет исследование полотен из серии "Руанский собор" Клода Моне

В Москве открылся XVII Международный конкурс имени Чайковского

В Москве открылся XVII Международный конкурс имени Чайковского

"Троица" Рублева пробудет в Храме Христа Спасителя до 19 июля

Сайт РПЦ сообщил, что пребывание "Троицы" Рублева в ХХС продлено до 18 июля

В Минкультуры РФ не видели заявление РПЦ о слишком долгой реставрации "Троицы"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });