Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Церемония вручения телевизионной премии "Эмми", которую изначально планировалось провести 18 сентября, состоится 15 января 2024 года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте.

Variety отмечает, что церемония переносится впервые со времени терактов в США в 2001 году. Решение принято на фоне забастовки гильдий сценаристов и актеров США, которые борются за улучшение условий труда.

В результате переноса "Эмми" состоится в зимний сезон вручения наград наряду с "Золотым глобусом" и премией "Выбор критиков" (Critics" Choice Movie Awards). Variety сообщает, что "Эмми" будут удостаиваться работы за период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года, а другие премии будут учитывать период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Таким образом, премиями могут быть отмечены разные сезоны одних и тех же сериалов.

Как сообщалось, лидером по числу номинаций на премию "Эмми" стал сериал "Наследники": он представлен в 27 категориях. За ним следует "Одни из нас" (24 номинации), "Белый лотос" (23 номинации) и "Тед Лассо" (21 номинация).