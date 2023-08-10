Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь

Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Церемония вручения телевизионной премии "Эмми", которую изначально планировалось провести 18 сентября, состоится 15 января 2024 года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте.

Variety отмечает, что церемония переносится впервые со времени терактов в США в 2001 году. Решение принято на фоне забастовки гильдий сценаристов и актеров США, которые борются за улучшение условий труда.

В результате переноса "Эмми" состоится в зимний сезон вручения наград наряду с "Золотым глобусом" и премией "Выбор критиков" (Critics" Choice Movie Awards). Variety сообщает, что "Эмми" будут удостаиваться работы за период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года, а другие премии будут учитывать период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Таким образом, премиями могут быть отмечены разные сезоны одних и тех же сериалов.

Как сообщалось, лидером по числу номинаций на премию "Эмми" стал сериал "Наследники": он представлен в 27 категориях. За ним следует "Одни из нас" (24 номинации), "Белый лотос" (23 номинации) и "Тед Лассо" (21 номинация).

Эмми США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Космолет Virgin Galactic начал новый коммерческий суборбитальный полет

Глава ЭКОВАС призвал нацеливаться на мирные варианты решения кризиса в Нигере

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

В Нигере огласили имена членов нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС

В Нигере огласили имена членов нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС

Киргизия с 2027 года прекратит выпуск и продажу полиэтиленовых пакетов

Киргизия с 2027 года прекратит выпуск и продажу полиэтиленовых пакетов

Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна

Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор допускает осложнение ситуации с COVID-19 из-за варианта "Эрис"

"Яндекс" попросил продлить сроки переноса домена на территорию Казахстана

"Яндекс" попросил продлить сроки переноса домена на территорию Казахстана

Что случилось этой ночью: четверг, 10 августа

Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции

Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });