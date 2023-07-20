Госфильмофонд к юбилею в хронологическом порядке представит 75 картин разных лет

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госфильмофонд России к своему юбилею запускает программу утренних архивных показов "75 фильмов за 75 лет", в рамках которой проведет показ картин из архива фонда в хронологическом порядке, среди работ - фильмы Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, Алексея Германа, Карена Шахназарова и других режиссеров, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Главный киноархив страны к своему юбилею запускает программу утренних архивных показов "75 фильмов за 75 лет". С 21 июля по 3 октября в "Иллюзионе" Госфильмофонд в хронологическом порядке покажет зрителям 75 жемчужин кинематографа разных лет", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что среди картин, которые будут показаны - работы Бориса Барнета, Динары Асановой, Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, Алексея Германа, Вадима Абрашитова, Карена Шахназарова, Алексея Федорченко, Светланы Проскуриной и других режиссеров.

"Вот уже больше полувека Госфильмофонд коллекционирует, реставрирует и хранит шедевры отечественного кинематографа. В его коллекции находится около 80 000 картин. И теперь у всех любителей кино есть уникальная возможность отправиться в путешествие по истории Госфильмофонда", - добавила министр.