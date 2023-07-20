Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Госфильмофонд к юбилею в хронологическом порядке представит 75 картин разных лет

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госфильмофонд России к своему юбилею запускает программу утренних архивных показов "75 фильмов за 75 лет", в рамках которой проведет показ картин из архива фонда в хронологическом порядке, среди работ - фильмы Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, Алексея Германа, Карена Шахназарова и других режиссеров, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Главный киноархив страны к своему юбилею запускает программу утренних архивных показов "75 фильмов за 75 лет". С 21 июля по 3 октября в "Иллюзионе" Госфильмофонд в хронологическом порядке покажет зрителям 75 жемчужин кинематографа разных лет", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что среди картин, которые будут показаны - работы Бориса Барнета, Динары Асановой, Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, Алексея Германа, Вадима Абрашитова, Карена Шахназарова, Алексея Федорченко, Светланы Проскуриной и других режиссеров.

"Вот уже больше полувека Госфильмофонд коллекционирует, реставрирует и хранит шедевры отечественного кинематографа. В его коллекции находится около 80 000 картин. И теперь у всех любителей кино есть уникальная возможность отправиться в путешествие по истории Госфильмофонда", - добавила министр.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Троицу" Рублева привезли из Храма Христа Спасителя в центр реставрации им. Грабаря

"Троицу" Рублева привезли из Храма Христа Спасителя в центр реставрации им. Грабаря
Умершие знаменитости

Певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет

Певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет

Путин создал Фонд по сохранению и развитию Сергиева Посада

Путин создал Фонд по сохранению и развитию Сергиева Посада

Актер Иван Краско попал в реанимацию

Актер Иван Краско попал в реанимацию

Лидером по числу номинаций на "Эмми" стал сериал "Наследники"

Лидером по числу номинаций на "Эмми" стал сериал "Наследники"
Умершие знаменитости

Умер писатель Милан Кундера

Умер писатель Милан Кундера

Автографы Цветаевой, Маяковского и Бродского выставят на торги

Реставрацию Триумфальной арки в Пальмире планируют начать в середине сентября

Реставрацию Триумфальной арки в Пальмире планируют начать в середине сентября

"Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё

"Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё

В Москве откроется новый кинотеатр "Музейный"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });