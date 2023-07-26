Дни российского кино пройдут в Иордании

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Дни российского кино Russian Film Festival пройдут в Иордании, зрителям покажут семейные комедии о проблеме отцов и детей и приключенческий мультфильм​​​​, сообщили в пресс-службе Роскино.

Показы начнутся 27 июля в Российском центре науки и культуры в Аммане. В программу включены фильмы, поднимающие вопросы семейных ценностей и отношений детей и родителей.

Так, иорданские зрители увидят комедию "Родители строгого режима" про то, как родители "перевоспитывают" своего сына - мэра города; комедию "Завтрак у папы" об истории самовлюбленного бизнесмена-холостяка, в жизни которого внезапно появляется 10-летняя дочь; фантастическую комедию "Призрак" про дружбу призрака погибшего авиаконструктора и школьника.

Кроме того, в Аммане зрители увидят полнометражный мультфильм "Три богатыря и Конь на троне".

Russian Film Festival - дни российского кино за рубежом, которые проводятся Роскино при поддержке Минкультуры РФ с 2020 года. Основная цель RFF - знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента: от художественного кино разных жанров и сериалов до анимации и документальных фильмов. В 2020-2022 гг. фестиваль прошел в 30 странах, собрав более 6,5 млн зрителей. Формат RFF включает как онлайн-показы, так и офлайн-мероприятия.