Фестиваль российского кино пройдет в начале апреля на Кубе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Фестиваль российского кино Russian Film Festival пройдет на Кубе с 3 по 7 апреля, зрителям покажут фильмы Алексея Германа-младшего, Клима Шипенко, Дмитрия Дьяченко и других режиссеров, сообщили в "Роскино".

"Мы рады представить в Республике Куба Фестиваль российского кино - Russian Film Festival 2024. Сегодня мы видим, что в республике ценят русскую культуру, открываются новые центры изучения русского языка. Поэтому мы с большим воодушевлением продолжаем традицию проведения на Кубе показов российского кино", - сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которого привели в пресс-службе.

Она выразила надежду на то, что Russian Film Festival "не только откроет новые картины для широкой кубинской публики, но и будет способствовать развитию партнерства между киноиндустриями наших стран".

Генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова в свою очередь высказала мнение о том, что фестиваль "вызовет большой интерес кубинской аудитории". "За последние несколько лет российский кинематограф выпустил целую плеяду фильмов, не только покоривших российского зрителя, но и громко прозвучавших за рубежом: кубинские зрители получат возможность увидеть сразу несколько таких картин разных жанров в рамках фестиваля", - добавила Антонова.

Фестиваль российского кино Russian Film Festival пройдет с 3 по 7 апреля. В программу бесплатных кинопоказов в кинотеатрах Гаваны Yara и Acapulco вошли драма "Воздух" Алексея Германа-младшего, "Вызов" Клима Шипенко, "По щучьему велению" Александра Войтинского, комедия "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко, драма "Чемпион мира" Алексея Сидорова, мелодрама "Я делаю шаг" Ольги Акатьевой и фильм-катастрофа "Снегирь" Бориса Хлебникова.

Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с испанскими субтитрами. Также специальный показ сказки "По щучьему велению" будет организован в кинозале посольства России на Кубе 5 апреля.

В пресс-службе "Роскино" сообщили, что в рамках мероприятия будет подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве между Госфильмофондом России и Кубинским институтом киноискусства и кинопромышленности. В документе отмечается объединение усилий двух культурных институций, направленных на изучение и популяризацию произведений русского, советского и российского кинематографа на Кубе, разработку и реализацию совместных проектов в области кино.

Russian Film Festival - недели российского кино за рубежом, которые проводятся "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ с 2020 года. Основная цель RFF - знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента: от художественного кино разных жанров и сериалов до анимации и документальных фильмов.