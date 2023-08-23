Минкульт отозвал прокатное удостоверение фильма "Непосредственно Каха: Другой фильм"
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Непосредственно Каха: Другой фильм" режиссера Виктора Шамирова после заявления правообладателя картины, сообщили в пресс-службе министерства.
"На основании обращения и заявления правообладателя фильма "Непосредственно Каха: Другой фильм" (...), ООО "Авис Медиа", Министерство культуры Российской Федерации приняло решение об отзыве прокатного удостоверения данной картины", - сообщили в ведомстве.
По данным профильного издания "Бюллетень кинопроката", фильм вышел в российский прокат 25 мая и заработал 355,5 млн рублей. В онлайн-кинотеатрах картина стартовала 14 июля.