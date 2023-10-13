Минкультуры запретило показ "Сказки" Сокурова на фестивале "Каро.Арт"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Режиссер Александр Сокуров сообщил, что Минкультуры запретило показ его фильма "Сказка" на Международном кинофестивале "Каро.Арт" в Москве.

"Только что поступило сообщение из Москвы: Минкульт запретил показ фильма "Сказка" 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт. Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки", - написал он в телеграм-канале "Остров Сокурова".

Сокуров также выразил опасение, что его картине откажут в получении прокатного удостоверения. Запрет на показ он назвал цензурой.

Комментарием Минкультуры "Интерфакс" пока не располагает.

"Сказка" - фильм российско-бельгийского производства, который в фантастической форме повествует о событиях Второй мировой войны. Мировая премьера картины состоялась в августе 2022 года на кинофестивале в швейцарском Локарно.