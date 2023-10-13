Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Минкультуры запретило показ "Сказки" Сокурова на фестивале "Каро.Арт"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Режиссер Александр Сокуров сообщил, что Минкультуры запретило показ его фильма "Сказка" на Международном кинофестивале "Каро.Арт" в Москве.

"Только что поступило сообщение из Москвы: Минкульт запретил показ фильма "Сказка" 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт. Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки", - написал он в телеграм-канале "Остров Сокурова".

Сокуров также выразил опасение, что его картине откажут в получении прокатного удостоверения. Запрет на показ он назвал цензурой.

Комментарием Минкультуры "Интерфакс" пока не располагает.

"Сказка" - фильм российско-бельгийского производства, который в фантастической форме повествует о событиях Второй мировой войны. Мировая премьера картины состоялась в августе 2022 года на кинофестивале в швейцарском Локарно.

Александр Сокуров Минкультуры Локарно Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Путин предложил посредничество в палестино-израильском урегулировании

Обострение палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Российская "дочка" Intesa вернула группе незадействованные 200 млн евро

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Немецкий центр ZOiS признан нежелательным в РФ

Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Брянской областями

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию

Апелляционный суд поддержал взыскание в доход государства акций ТГК-2

Следующий саммит СНГ пройдет в октябре 2024 года в Москве

Следующий саммит СНГ пройдет в октябре 2024 года в Москве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });