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В Москве инвестор восстановил въездную башню Хорошевского конезавода

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Москве инвестор восстановил въездную башню Хорошевского конного завода и получил льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

"Инвестор завершил восстановление въездной башни Хорошевского конного завода - уникального кирпичного здания XVIII века площадью 39,5 кв.м. Город предоставил компании льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год", она будет действовать до 2070 года. В результате предприниматель сможет ежегодно экономить свыше 1,1 млн рублей", - прокомментировал заммэра города Владимир Ефимов.

Объект культурного наследия расположен на Таманской улице в Хорошево-Мневниках. Его построили в начале 1770-х годов по проекту архитектора Егора Ключарева. Раньше рядом находились конюшни. В 1830-х годах здания передали под помещения артиллерийских полков, а в башне сделали гауптвахту и комнату караульного.

Восстановление башни заняло около трех лет. Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что там отреставрировали и укрепили кирпичную кладку стен и белокаменного цоколя, воссоздали шпиль и флюгер по рабочим чертежам. "В интерьерах была отреставрирована винтовая лестница, а на центральную мачту установили металлическое яблоко с эмблемой конезавода", - добавил он.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что сегодня по программе с инвесторами заключен 31 договор аренды объектов культурного наследия общей площадью более 18 тысяч кв.м. Для 20 уже действует льготная ставка, еще 11 построек реставрируют.

Исторические объекты по программе "1 рубль за квадратный метр в год" реализуются на открытых торгах. По их результатам заключается договор на 49 лет. За пять лет арендатор должен провести полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Льготная ставка начинает действовать после того, как зданию вернут его исторический облик.

Алексей Емельянов Владимир Ефимов Максим Гаман Москва Егор Ключарев Хорошевский конезавод Мосгорнаследие
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