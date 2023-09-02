Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" выставят на торги за 7 млн руб.

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Первое прижизненное издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя выставят на торги за 7 млн рублей, сообщили в субботу в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"7 сентября Аукционный дом "Литфонд" проведет очередные торги, на которых будут представлены редкие книги, уникальные рукописи, автографы, фотографии и другие раритеты. Наибольшее внимание привлекают первые прижизненные издания и рукописи культовых русских писателей", - сказали в пресс-службе.

Так, среди лотов - первое прижизненное издание Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком". Как отмечается в сообщении, первая часть повестей была опубликована в сентябре 1831 года, а вторая увидела свет годом позже, в марте 1832 года. Первоначальная ставка за гоголевский раритет - 7 млн рублей.

Впервые на российском аукционе заявлен полный комплект издания Павла Сумарокова "Досуги крымского судьи, или второе путешествие в Тавриду". Отмечается, что издание, по сути, представляет собой творческий дневник, который стал первым опубликованным произведением начинающего писателя. Стартовая цена издания оценивается в 6 млн рублей.

Среди лотов заявлено первое печатное произведение Федора Достоевского "Бедные люди. Роман" за 2,8 млн рублей. Кроме того, на торги более чем за 2 млн рублей выставлено письмо поэтессы Марины Цветаевой к своему возлюбленному - студенту медицинского факультета Петру Юркевичу.

Также среди лотов - редакция раннего машинописного текста повести "Собачье сердце" с правками Михаила Булгакова за 420 тыс. рублей, рукопись "Вратаря" Владимира Высоцкого за 400 тыс. рублей и автограф поэта Бориса Пастернака, оставленного на свободном листе книги "Избранные стихи и поэмы" за 160 тыс. рублей.

Литфонд Николай Гоголь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Калягин заявил о необходимости "диспансеризации" для "Золотой Маски"

Икону "Богоматерь Донская" перевезли из Третьяковки в Донской монастырь

Икону "Богоматерь Донская" перевезли из Третьяковки в Донской монастырь

Реставрационный совет по сохранению "Троицы" Рублева намечен на сентябрь

В РФ вскоре начнут блокировать "Пушкинские карты" за нарушение правил программы

В РФ вскоре начнут блокировать "Пушкинские карты" за нарушение правил программы
Умершие знаменитости

Умерла балерина Светлана Адырхаева

Умерла балерина Светлана Адырхаева
Умершие знаменитости

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Умер итальянский певец Тото Кутуньо
Умершие знаменитости

Умер актер Игорь Ясулович

Умер актер Игорь Ясулович

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

VK заплатила за "Дом Зингера" в Петербурге 2,5 млрд рублей

VK заплатила за "Дом Зингера" в Петербурге 2,5 млрд рублей
Умершие знаменитости

Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });