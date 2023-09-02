Первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" выставят на торги за 7 млн руб.

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Первое прижизненное издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя выставят на торги за 7 млн рублей, сообщили в субботу в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"7 сентября Аукционный дом "Литфонд" проведет очередные торги, на которых будут представлены редкие книги, уникальные рукописи, автографы, фотографии и другие раритеты. Наибольшее внимание привлекают первые прижизненные издания и рукописи культовых русских писателей", - сказали в пресс-службе.

Так, среди лотов - первое прижизненное издание Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком". Как отмечается в сообщении, первая часть повестей была опубликована в сентябре 1831 года, а вторая увидела свет годом позже, в марте 1832 года. Первоначальная ставка за гоголевский раритет - 7 млн рублей.

Впервые на российском аукционе заявлен полный комплект издания Павла Сумарокова "Досуги крымского судьи, или второе путешествие в Тавриду". Отмечается, что издание, по сути, представляет собой творческий дневник, который стал первым опубликованным произведением начинающего писателя. Стартовая цена издания оценивается в 6 млн рублей.

Среди лотов заявлено первое печатное произведение Федора Достоевского "Бедные люди. Роман" за 2,8 млн рублей. Кроме того, на торги более чем за 2 млн рублей выставлено письмо поэтессы Марины Цветаевой к своему возлюбленному - студенту медицинского факультета Петру Юркевичу.

Также среди лотов - редакция раннего машинописного текста повести "Собачье сердце" с правками Михаила Булгакова за 420 тыс. рублей, рукопись "Вратаря" Владимира Высоцкого за 400 тыс. рублей и автограф поэта Бориса Пастернака, оставленного на свободном листе книги "Избранные стихи и поэмы" за 160 тыс. рублей.