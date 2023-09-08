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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" продали на торгах за 11 млн рублей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Первое прижизненное издание Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" было продано на торгах "Литфонда" за 11 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома.

"Топ продаж возглавило первое прижизненное издание Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком" (...) Первоначальная ставка за гоголевский раритет в "Литфонде" была заявлена 7 млн рублей, финальная цена составила 11 млн рублей", - сообщили в пресс-службе "Литфонда".

В "Литфонде" напомнили, что первая часть повестей была опубликована в сентябре 1831 года, а вторая увидела свет годом позже, в марте 1832 года.

Почти вдвое выросла ставка за первое печатное произведение Федора Достоевского "Бедные люди. Роман" - с 2,8 млн рублей до 5,5 млн. Письмо возлюбленному от Марины Цветаевой было продано за 2,2 млн рублей.

В семь с лишним раз выросла ставка в ходе торгов за издание Владимира Маяковского "Для голоса" в издательской иллюстрированной обложке работы советского художника Эль Лисицкого, начальная цена за лот составляла 220 тыс. рублей и выросла к финалу до торгов до 1,7 млн. Втрое увеличилась лидирующая цена за рукописного "Вратаря" Владимира Высоцкого, с 400 тыс. рублей до 1,2 млн.

Литфонд Николай Гоголь
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