Калягин стал президентом театральной премии "Золотая маска"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин принял на себя обязанности президента театральной премии "Золотая маска", сообщили в СТД по итогам заседания рабочей группы по разработке проекта нового положения о премии и фестивале "Золотая Маска".

"Председатель СТД РФ А.А.Калягин готов принять на себя обязанности президента премии", - говорится в сообщении на сайте СТД в четверг.

Калягин предложил ввести должность вице-президента "Золотой Маски", который возьмет на себя функции заместителя председателя по творческим вопросам.

"Союз создает собственную структуру, подконтрольную только ему, которая будет исполнять функции исполнительной дирекции премии и фестиваля. При этом роль секретариата СТД РФ как представительного органа всего нашего театрального сообщества в вопросах формирования экспертных советов и жюри премии, присуждения специальных премий "Золотой Маски", других важнейших содержательных вопросов премии и фестиваля остается решающей", - отметили в сообщении.

Также в результате обсуждения было принято решение отложить изменения в перечень номинаций и в порядок формирования и работы экспертных советов и жюри.