Калягин предложил назначить председателем Союза театральных деятелей Александра Лазарева

Лазарев заявил самоотвод

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин на внеочередном съезде СТД выдвинул кандидатуру актера Александра Лазарева на пост нового главы объединения.

"У меня есть кандидатура - это мой ученик, народный артист Александр Александрович Лазарев (...) я бы очень хотел, чтобы вы это учли при голосовании", - сказал Калягин.

Лазарев же заявил самоотвод, сообщив, что ему поступило предложение стать главным режиссером одного из театров.

Союз театральных деятелей России - старейшая общественная организация, объединяющая представителей театральных профессий. История союза началась в 1877 году, когда было основано Общество взаимного вспоможения русских артистов. Среди учредителей общества были Тургенев, Плещеев, Григорович, Потехин, Краевский, Верещагин.

Калягин был избран председателем СТД в 1996 году, а затем несколько раз переизбирался. 30 октября 2023 года он предложил переизбрать главу и секретариат союза на внеочередном съезде. Он заверил, что уходить никуда не собирается, но считает, что Союзу нужно реформирование и "перезагрузка" "в сегодняшних условиях".