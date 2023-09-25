"Союзмультфильм" запустит сериал по мотивам мультфильма "Шайбу! Шайбу!"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" приступила к созданию анимационного сериала по мотивам мультфильмов режиссера Бориса Дёжкина "Шайбу! Шайбу!", "Матч-реванш", "Метеор на ринге", "В гостях у лета", "Приходи на каток", сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Я бы сказала, что это самый ожидаемый проект рынка в целом, спортивных федераций, разных госструктур, отвечающих за спорт, а также большого количества лицензиатов, которые говорили с нами о том, что нужно возродить прекрасных, харизматичных героев режиссёра Бориса Дёжкина в новом сериале. Семь лет мы вынашивали эту идею и мы очень близки к ее реализации", - сказала Слащева на презентации новых проектов киностудии.

Генеральным партнером эпизодов о хоккее выступит Континентальная хоккейная лига.

В центре сюжета вновь окажутся спортсмены из команд "Вымпел" и "Метеор" - теперь они будут обучаться в одной физкультурной школе. В каждой серии герои будут состязаться в одном из видов спорта - хоккее, футболе, дзюдо и других, чтобы выяснить, кому достанется победа: хулиганам или тем, кто стремится следовать правилам. А закадровый голос комментатора разъяснит зрителям особенности каждой игры.

Одним из персонажей "Шайбу! Шайбу" станет снежный человек по имени Крут - талисман Континентальной хоккейной лиги, где также отметили важность возрождения жанра спортивной анимации.

Как ожидается, премьера мультсериала состоится осенью 2024 года.