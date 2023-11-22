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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Зрители Ближнего Востока увидят новые "Ну, погоди!" и "Умку"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Проекты киностудии "Союзмультфильм" появятся в онлайн-кинотеатре стран Ближнего Востока. Новые проекты, среди которых "Ну, погоди!" и "Умка", смогут увидеть жители из ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и других стран.

"Более 50 часов контента киностудии "Союзмультфильм" появятся на ближневосточной платформе 1001.tv.

"Ну, погоди! Каникулы", "Умка", "Енотки", "Чуч-Мяуч", "Тайны медовой долины", "Оранжевая корова", "Пластилинки" в декабре пополнят библиотеку онлайн-кинотеатра", - сообщили в пресс-службе студии.

Доступ к данному кинотеатру имеют зрители из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Египта и ещё двадцати стран.

Как отметила председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, "масштабное партнерство стало возможным, поскольку контент "Союзмультфильма" отвечает запросу рынка Ближнего Востока на безопасность и формирование традиционных семейных ценностей".

В настоящее время киностудия активно развивается в международном направлении - география дистрибуции включает 80 стран мира.

Союзмультфильм ОАЭ Саудовская Аравия Юлиана Слащева Ближний Восток
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