Сокуров сообщил об отказе Минкультуры РФ в прокатном удостоверении фильму "Сказка"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Сказка" Александра Сокурова без объяснения причин, сообщил "Интерфаксу" режиссёр.

"Мы сегодня получили официальное извещение из министерства культуры (об отказе в выдаче прокатного удостоверения) без объяснения причин", - сказал Сокуров.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть обжаловано решение Минкультуры, Сокуров отметил, что, по его мнению, "это невозможно".

Он уточнил, что в настоящий момент запрет на показ фильма наложен в двух странах - России и Германии, но "у фильма есть прокатчики в разных странах мира", которые смогут показывать фильм, в том числе в рамках фестивалей.

Накануне Сокуров сообщил об отмене показа своего фильма "Сказка" на Международном кинофестивале "Каро.Арт" в Москве из-за запрета со стороны Минкультуры РФ.

Комментарием Минкультуры РФ "Интерфакс" пока не располагает.

"Сказка" - фильм российско-бельгийского производства, который в фантастической форме повествует о событиях Второй мировой войны.

Мировая премьера картины состоялась в августе 2022 года на кинофестивале в швейцарском Локарно.