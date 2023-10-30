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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Калягин предложил избрать новое руководство Союза театральных деятелей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин предложил переизбрать главу и секретариат союза на внеочередном съезде, который должен пройти до 4 декабря.

"Я думаю, что в сегодняшних условиях нужно переизбрать председателя и секретарей Союза. Я убежден, что СТД просто необходимо осуществить такую перезагрузку", - сказал Калягин, слова которого привели на сайте СТД.

Он отметил, что для союза "настало время, когда требуется реформирование".

"Сразу отмечу, что я никуда не ухожу. Я надеюсь, что смогу предложить кандидатуру на должность председателя и надеюсь, что смогу высказать на съезде свое напутствие новому руководящему составу Союза. И я прошу понять и принять мою позицию", - сказал Калягин.

Союз театральных деятелей РФ - старейшая общественная организация, объединяющая представителей театральных профессий. История союза началась в 1877 году, когда было основано Общество взаимного вспоможения русских артистов. Среди учредителей общества были Тургенев, Плещеев, Григорович, Потехин, Краевский, Верещагин.

Калягин был избран председателем СТД в 1996 году, а затем несколько раз переизбирался руководителем Союза.

Александр Калягин СТД
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