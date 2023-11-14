Умер один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Музыкант, один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин скончался на 64-м году жизни.

Сообщение о смерти музыканта появилось на официальной странице группы во "ВКонтакте".

Подробностей случившегося в сообщении не приводится.

Шаталин - российский гитарист и клавишник, аранжировщик, автор песен. В 1981 году, учась в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, вместе с другими студентами создал группу "Демокритов колодец". В 1983 году стал одним из основателей группы "Алиса", в которой играл до 2003 года. Принимал участие в записи наиболее известных альбомов коллектива "БлокАда", "Шабаш", "Для тех, кто свалился с Луны", "Черная метка" и других.