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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Умер один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Музыкант, один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин скончался на 64-м году жизни.

Сообщение о смерти музыканта появилось на официальной странице группы во "ВКонтакте".

Подробностей случившегося в сообщении не приводится.

Шаталин - российский гитарист и клавишник, аранжировщик, автор песен. В 1981 году, учась в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, вместе с другими студентами создал группу "Демокритов колодец". В 1983 году стал одним из основателей группы "Алиса", в которой играл до 2003 года. Принимал участие в записи наиболее известных альбомов коллектива "БлокАда", "Шабаш", "Для тех, кто свалился с Луны", "Черная метка" и других.

Хроника 05 января 2019 года – 14 ноября 2023 годаУмершие знаменитости
Алиса Андрей Шаталин
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