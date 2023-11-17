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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

В России предложили создать аналог "Евровидения"

В России предложили создать аналог "Евровидения"
Фото: Алексей Смышляев/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова объявила об инициативе создания музыкального конкурса "Интервидение".

"Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс "Интервидение", - сказала Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций
на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Она уточнила, что инициатива о создании музыкального конкурса будет позже представлена генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.

Как сообщил Эрнст, конкурс предлагается провести в следующем году и проводить его ежегодно.

"В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний, это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе", - уточнил Эрнст.

Он отметил, что конкурс будет судить национальное жюри, а также будет иметь постоянно действующий оргкомитет, которым будут определяться правила конкурса.

Ранее глава Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков сообщал, что премию Евразийской киноакадемии, которая должна стать аналогом "Оскара", могут начать вручать в 2024 году.

Ольга Любимова Первый канал Евровидение Интервидение
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