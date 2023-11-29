Глава Минкультуры считает название музыкального конкурса "Интервидение" рабочим

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Название музыкального конкурса "Интервидение" пока является рабочим, оно еще должно быть придумано, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Я кстати о названии скажу, он (гендиректор Первого канала Константин Эрнст - ИФ) упомянул название рабочее, потому что название будет придумано. Нужно очень хорошо посмотреть, как правильно его назвать", - сказала Любимова, выступая в рамках правительственного часа на пленарном заседании Госдумы в среду.

По словам министра, главной задачей конкурса станет привлечение всех стран. "Для нас в этом смысле не будет дружественных и недружественных (стран - ИФ). Для нас будут исполнители, которые разделяют наши ценности, у которых есть хорошие песни, которые представляют свою национальную культуру", - подчеркнула Любимова.

Как сказала глава Минкультуры, появление нового конкурса не означает исчезновение других конкурсов и программ. "Практически в каждом регионе есть свой любимый конкурс, есть федеральные программы", - отметила она.

Ранее на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме Любимова объявила об инициативе создания музыкального конкурса "Интервидение". Как уточнил тогда генеральный директор Первого канала Эрнст, конкурс предлагается провести в следующем году и сделать его ежегодным.

"В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний, это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе", - сказал Эрнст.

Он отметил, что конкурс будет судить национальное жюри, также будет постоянно действующий оргкомитет, определяющий правила конкурса.