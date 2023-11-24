Российская картина "Портной из Бруклина" получила гран-при Минского кинофестиваля
Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Гран-при XXIХ Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" получила картина "Портной из Бруклина" российского режиссера Евгения Серова, сообщили в пресс-службе кинофестиваля. В Минске проходит церемония закрытия фестиваля.
Главные роли в фильме "Портной из Бруклина" исполнили Юрий Ваксман и Сергей Пускепалис.
Лучшим неигровым фильмом кинофестивала стала картина "Боже! Чувствую приближение Твое" российского режиссера Николая Бурляева.
Лучшим актером игрового кино признан Сейдулла Молдаханов (Казахстан, фильм "Степь"), лучшей актрисой - Сабу Камар (Пакистан, фильм "Камли"). Лучшим режиссером кинофестиваля назван Сармат Султан из Пакистана, снявший "Камли".