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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Аудитория российского кино за два года выросла более чем вдвое

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Аудитория российских фильмов в кинотеатрах в 2023 году выросла в два раза по сравнению с 2021 годом, сообщила на пресс-конференции министр культуры Ольга Любимова.

"Увеличение посещаемости российских фильмов более чем в два раза: 2021 год - 37,5 млн зрителей, 2023 год - более 90 млн зрителей", - сказала она.

По ее словам, с 2021 года кассовые сборы российского кино значительно выросли.

"Задача, которая ставилась перед отраслью, перед министерством - удержание доли национальных фильмов на уровне 30%, и совокупность сборов российского кино должна была быть до 13 млрд рублей. Теперь мы фиксируем долю национального проекта не 30, а 70%, а совокупные сборы не 13, а 28 млрд", - сказала Любимова.

Ольга Любимова Минкультуры
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