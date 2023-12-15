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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Восьмая серия "Слова пацана" будет переснята и выйдет в новую дату

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарёв сообщили, что вносят авторские изменения в финальные эпизоды сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", следует из пресс-релиза видеосервиса Wink.

Седьмая серия была доработана частично и вышла, как и было запланировано, 14 декабря.

Восьмая серия переснята, поэтому о дате ее премьеры будет объявлено позднее. Она должна была быть показана 21 декабря.

Золотарёв и Крыжовников записали видеообращение, где объяснили почему захотели переработать финал. В нем говорится, что изменения в последние эпизоды были личным решением режиссера и связаны с желанием сделать финал истории "круче, острее и эмоциональнее".

Из видеообращения Жоры Крыжовникова, режиссера и соавтора сценария: "Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. Я вам не скажу, что это было легко сделать. Кто знает, как устроена киноиндустрия, тот понимает, что продюсеры не любят тратить деньги. Мы с Андреем переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось ранее. Не то, чтобы нам было стыдно за то, что было сделано. Но так бывает. В нашем проекте "Лёд 2" сцену, где Саша узнает о смерти жены, мы снимали два раза. Мы сняли первый раз — хорошо, но… не то. Переписали и сняли еще раз. Так же получилось и здесь".

Актуальные авторские версии всех серий проекта доступны в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START, отмечается в пресс-релизе.

Wink — цифровой видеосервис, который развивает совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы. Входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков (12,9 млн). Wink — базовый онлайн-кинотеатр в тарифных линейках "Ростелекома" и мобильного оператора Tele2.

Ростелеком Андрей Золотарев Жора Крыжовников Слово пацана
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