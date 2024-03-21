Актеру Никите Кологривому суд назначил семь суток ареста по статье о хулиганстве

Прокуратура просила для него 15 суток

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирске Центральный суд назначил семь суток административного ареста уроженцу Новосибирска актеру Никите Кологривому (снимался в том числе в сериале "Слово пацана"), передал из суда корреспондент "Интерфакса".

"Судья постановил: признать Кологривого Никиту Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Назначить наказание в виде в виде административного ареста на срок 7 суток", - огласил решение судья Руслан Фролов.

Актер в суде признал вину и попросил назначить ему минимальное наказание, сославшись на запланированные съемки.

Журналистам Кологривый заявил, что сожалеет о случившемся и что он уже принес извинения потерпевшим. "Сожалею, честно, каюсь", - сказал он и назвал произошедшее "некрасивой ситуацией".

Прокуратура просила арестовать актера на 15 суток, защита заявила о чрезмерной строгости такого наказания и попросила суд назначить более мягкое - штраф или административный арест на сутки.

Ранее на актера составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП, до решения суда он был помещен в спецприемник. По материалам административного дела, актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в баре в Новосибирске приставал к официантке и укусил ее за ногу, а также ввязался в потасовку с охранниками, нецензурно ругался, выказывая явное неуважение к обществу.

Актер в субботу в Новосибирске участвовал в открытии кинофестиваля "Семейные ценности".