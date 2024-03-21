Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Актеру Никите Кологривому суд назначил семь суток ареста по статье о хулиганстве

Прокуратура просила для него 15 суток

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирске Центральный суд назначил семь суток административного ареста уроженцу Новосибирска актеру Никите Кологривому (снимался в том числе в сериале "Слово пацана"), передал из суда корреспондент "Интерфакса".

"Судья постановил: признать Кологривого Никиту Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Назначить наказание в виде в виде административного ареста на срок 7 суток", - огласил решение судья Руслан Фролов.

Актер в суде признал вину и попросил назначить ему минимальное наказание, сославшись на запланированные съемки.

Журналистам Кологривый заявил, что сожалеет о случившемся и что он уже принес извинения потерпевшим. "Сожалею, честно, каюсь", - сказал он и назвал произошедшее "некрасивой ситуацией".

Прокуратура просила арестовать актера на 15 суток, защита заявила о чрезмерной строгости такого наказания и попросила суд назначить более мягкое - штраф или административный арест на сутки.

Ранее на актера составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП, до решения суда он был помещен в спецприемник. По материалам административного дела, актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в баре в Новосибирске приставал к официантке и укусил ее за ногу, а также ввязался в потасовку с охранниками, нецензурно ругался, выказывая явное неуважение к обществу.

Актер в субботу в Новосибирске участвовал в открытии кинофестиваля "Семейные ценности".

Новосибирск Центральный суд Никита Кологривый Руслан Фролов Слово пацана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Ракетную опасность в Белгороде отменили

Военная операция на Украине

В Белгороде и пригороде объявлена ракетная опасность

Рубль незначительно меняется к доллару и юаню на старте торгов

Рубль незначительно меняется к доллару и юаню на старте торгов

Тела погибших под лавиной туристов эвакуировали с места трагедии на Камчатке

Отмена запрета антимонопольных проверок коснется лишь нескольких IT-компаний

В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Что произошло за день: среда, 20 марта

Доллар подешевел на "Мосбирже" почти на 40 копеек, евро - на 36,25 копейки

Доллар подешевел на "Мосбирже" почти на 40 копеек, евро - на 36,25 копейки

Мосгорсуд оставил Сергея Удальцова в СИЗО

Годовая инфляция в России с 12 по 18 марта держится в районе 7,7%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });