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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Музейная премия имени Дмитрия Лихачева учреждена в РФ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ приняло решение об учреждении Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева, на которую смогут претендовать представители различных музейных профессий, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Чтобы отметить представителей самых разных музейных профессий – хранителей и методистов, реставраторов и научных сотрудников, смотрителей и экскурсоводов – мы приняли решение учредить ежегодную Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева", - сказала Любимова на стратегической сессии проекта "Музейные маршруты России" в Москве.

Она выразила надежду на то, что "все музеи страны – от небольших краеведческих до наших федеральных "гигантов" – представят своих соискателей".

Вручение награды будет проходить в рамках международного фестиваля "Интермузей", который пройдет впервые с 2020 года, уточнила министр.

"Планируем провести его ("Интермузей" - ИФ) в мае в Москве. И постараемся сделать все, чтобы формат этой площадки был удобным и современным", - добавила министр.

В свою очередь директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Елена Харламова сообщила, что сейчас идет работа по созданию критериев для оценки соискателей на премию.

"Решать, кто станет победителями, будет профессиональное сообщество. У нас уже есть предложения, каким образом это сделать. Мы в конце января объявим все правила, все регламенты (...), надеемся, что с 1 февраля начнется прием заявок на соискание по разным номинациям", - сказала она на стратегической сессии.

Всего планируется вручать премию по более чем 10 номинациям.

Минкультуры
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