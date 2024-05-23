Музей истории Дальнего Востока стал лауреатом первой музейной премии им. Лихачева

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Лауреатом Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева в номинации "Музей года" стал Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

Церемония награждения прошла в новом корпусе Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

"Мы вместе начинаем Национальную премию имени Лихачева. Даже сейчас уже странно, что раньше ее и не было, что это не 37-я и не 42-я премия, а первая (…) Мы получили 700 заявок, ужаснулись и обрадовались одновременно. Убеждена, с каждым годом их будет больше и больше", - сказала во время церемонии министр культуры РФ Ольга Любимова.

Лауреатом премии в номинации "Музей года" стал Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

В номинации "Музейная экспозиция" награду получил проект "Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины" Государственного Владимиро-суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Проект "Дом культуры СССР" Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" стал лучшим выставочным проектом.

Проект "Дом Сурановых" Коломенского центра познавательного туризма "Коломенский Посад" отмечен в номинации "Музейный маршрут".

В номинации "Спецпроект музея" награды удостоился проект "Жизнь на острове. Куда ушли деревни Медвежье, Мамоново, Матёрая" Национального парка "Кенозерский" Архангельска. В номинации "Национальное достояние" награду получил Луганский краеведческий музей.

В номинациях, просвещенных музейным профессиям, лауреатами стали директор Государственного историко-художественного дворцово-паркового музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов, отмеченный в номинации "Руководитель музея", лучшим экскурсоводом стала заведующая отделом экскурсионной и научно-просветительской работы филиала "Шереметьевский дворец" Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Екатерина Яковлева, лучшим хранителем признана советник гендиректора по вопросам учета и хранения музея-заповедника "Петергоф" Тамара Носович.

Лучшим реставратором признана художник-реставратор сектора реставрации тканей Музеев Московского Кремля стала Татьяна Ващенко, лучшим научным сотрудником признан старший научный сотрудник отдела археологических памятников Исторического музея Денис Журавлев, а лучшим музейным смотрителем - музейный смотритель Третьяковской галереи Вера Здоренко.

Всего награды были вручены в 16 номинациях.