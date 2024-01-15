Автографы Наполеона и Екатерины II выставят на торги

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Автографы Наполеона Бонапарта и Екатерины II, сохранившиеся на документах, выставят на торги, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Обращают внимание на себя автографы французского императора Наполеона Бонапарта (1769-1821 гг.), выставленные на торги 25 января. Во-первых, крайне редкий документ эпохи наполеоновских войн, связанный с мобилизацией итальянцев в армию и написанный 2 апреля 1813 года в Елисейском дворце, - указ на итальянском языке (Париж, 1813 г.) (...) Стартовая ставка на предстоящих торгах заявлена 280 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе аукциона.

Также за 280 тыс. рублей на аукционе представлен второй оригинальный документ с автографом Наполеона - подпись Бонапарта на лицензии капитана французского корабля, выданной для поставки товаров из Англии и в Англию.

Кроме того, на торги выставлен патент на чин секунд-майора Константину Львову с автографами императрицы Екатерины II и ее сына, генерал-адмирала Павла Петровича. В пресс-службе "Литфонда" отметили, что суммы, заплаченные за аналогичные патенты на российских аукционах, достигали полумиллиона рублей, а лидирующая цена за раритет на предстоящих торгах - 130 тыс. рублей.

Также на торгах представят самые значимые наградные знаки России, среди них - Звезда ордена Св. Анны для нехристиан за 750 тыс. рублей, мариинский знак 1-й степени для дам за 40 лет службы в благотворительных заведениях Ведомства императрицы Марии Федоровны за 400 тыс. рублей.

Топ-лотом предстоящих торгов станет цельногравированное издание, посвященное одной из самых могущественных европейских династий, "Дом Габсбургов" Франческо Терци с гравюрами в исполнении итальянского художника периода Возрождения Гаспара Озелло Авибуса (Венеция, 1569-1573 гг.).

Как уточнили в пресс-службе, издание выпущено в пяти частях и на аукционе в "Литфонде" оно будет представлено в полном комплекте. При этом, известно, что в мире сохранилось всего около 15 экземпляров. В аукционном экземпляре содержится 56 гравированных листов, в отличие от других экземпляров. Так, в экземпляре Эрмитажа лишь 43 листа, в экземпляре Берлинской библиотеки - 50, Библиотеки Австрийской академии наук - 51, Баварской национальной библиотеки - 17 (только первая часть), Британского музея - 51.

"Единственный на антикварном рынке экземпляр "Дом Габсбургов" в полном комплекте выставлен в "Литфонде" 25 января по стартовой ставке 5 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Торги аукционного дома пройдут 18 и 25 января.