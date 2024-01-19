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Бывший гендиректор Большого театра стал президентом благотворительного фонда

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бывший генеральный директор Большого театра Владимир Урин стал президентом благотворительного фонда "Поддержки и развития Школы-студии МХАТ", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

По данным "СПАРК-Интерфакс", Урин занял этот пост 16 января 2024 года. До этого организацией с августа 2022 года руководил Александр Фокин.

Некоммерческий благотворительный фонд "Поддержки и развития школы-студии МХАТ" был учрежден в 2002 году исследователем театрального искусства, президентом школы-студии МХАТ (тогда - ректором школы-студии) Анатолием Смелянским и художественным руководителем МХТ им Чехова Олегом Табаковым. Основным видом деятельности организации указано дополнительное образование детей и взрослых.

1 декабря 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил гендиректором Большого театра Владимира Гергиева, который сменил на этом посту Урина, руководившего театром с июля 2013 года. До назначения в Большой театр Урин возглавлял Музыкальный театр им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко с 1995 года.

МХАТ Владимир Урин Большой театр Александр Фокин Владимир Гергиев Школа-студия МХАТ
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