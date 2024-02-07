Экс-гендиректор Большого театра возглавил проект "Театральный маршрут"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В России будет запущен культурный проект "Театральный маршрут", в рамках которого в российских больших и малых городах пройдут показы лучших театральных постановок, отобранных специалистами, сообщил бывший гендиректор Большого театра Владимир Урин, который возглавил новый проект.

"Идея проекта очень-очень простая - лучшие театральные спектакли в России, речь не идет о гастролях, когда театр с несколькими постановками едет в другой город, это театр определяет, речь идет об очень осознанной программе, когда лучшие спектакли, которые оценены прессой, критиками, которые вызвали наиболее серьезный общественный резонанс, интерес к ним, могли бы поехать в Россию", - сказал Урин в подкасте "Культурная страна" банка ВТБ.

По его словам, специалисты будут отсматривать и выбирать лучшие спектакли, как театров крупных городов, так и небольших.

"Мы выбираем готовые театральные спектакли, делаем программу и везем ее в Россию. Не из России свозим в Москву для того, чтобы определить тех, кто сегодня с точки зрения творческой наиболее интересен и кого необходимо отметить, а наоборот, везем для того, чтобы Россия имела возможность познакомиться с этими лучшими спектаклями", - сказал Урин.

Проект откроется в Перми спектаклем "Маскарад с закрытыми глазами" Московского художественного театра.

В конце января стало известно, что бывший генеральный директор Большого театра Владимир Урин стал президентом благотворительного фонда "Поддержки и развития Школы-студии МХАТ".

1 декабря 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил гендиректором Большого театра Валерия Гергиева, который сменил на этом посту Урина, руководившего театром с июля 2013 года. До назначения в Большой театр Урин возглавлял с 1995 года Музыкальный театр им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко.