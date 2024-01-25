В Москве отреставрируют здание Биржи на Ильинке

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Китай-городе отреставрируют историческое здание Биржи на Ильинке, там обновят фасад и кровлю и восстановят утраченные элементы, сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что здание работы архитектора Александра Каминского было построено в 1870-х. "После революции здесь надстроили третий этаж. Со временем часть убранства была утеряна", - написал мэр.

Реставрацию он объяснил тем, что на фасаде были выявлены локальные осыпания и отслоение краски и штукатурки, трещины, а также коррозия на металлических элементах и повреждения гранитного цоколя.

Сейчас в здании размещается Торгово-промышленная палата России.