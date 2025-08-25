В Москве реставрацию палат Голицыных завершат к концу 2026 года

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Москве комплексная реставрация палат Голицыных XVII века по адресу Кривоколенный переулок, дом 10, строение 1, завершится к концу 2026 года, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Главный дом городской усадьбы в Кривоколенном переулке формировался поэтапно на основе каменных палат конца XVII века. Сейчас здесь продолжается комплексная реставрация. Полностью завершить все работы планируется до конца 2026 года", - заявил глава департамента Алексей Емельянов.

В начале XVIII века палатами владел фаворит Екатерины I обер-гофмаршал Рейнгольд Густав Левенвольде, хозяином усадьбы был также коллежский советник Михаил Чебышев. В 1861 году владение приобрел коллежский советник Павел Севастьянов. При нем здание переоборудовали для получения доходов, а после 1917 года особняк стал коммунальным домом. В 2008 году специалисты провели реставрационные исследования и выявили первоначальные конструкции палат XVII века с элементами архитектурного декора на фасадах. Двухэтажное здание со статусом объекта культурного наследия федерального значения сохранит свою историческую жилую функцию.