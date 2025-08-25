Поиск

В Москве реставрацию палат Голицыных завершат к концу 2026 года

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Москве комплексная реставрация палат Голицыных XVII века по адресу Кривоколенный переулок, дом 10, строение 1, завершится к концу 2026 года, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Главный дом городской усадьбы в Кривоколенном переулке формировался поэтапно на основе каменных палат конца XVII века. Сейчас здесь продолжается комплексная реставрация. Полностью завершить все работы планируется до конца 2026 года", - заявил глава департамента Алексей Емельянов.

В начале XVIII века палатами владел фаворит Екатерины I обер-гофмаршал Рейнгольд Густав Левенвольде, хозяином усадьбы был также коллежский советник Михаил Чебышев. В 1861 году владение приобрел коллежский советник Павел Севастьянов. При нем здание переоборудовали для получения доходов, а после 1917 года особняк стал коммунальным домом. В 2008 году специалисты провели реставрационные исследования и выявили первоначальные конструкции палат XVII века с элементами архитектурного декора на фасадах. Двухэтажное здание со статусом объекта культурного наследия федерального значения сохранит свою историческую жилую функцию.

Алексей Емельянов Мосгорнаследие Москва Екатерина I Кривоколенный переулок Голицыны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уголовное дело возбуждено после ЧП с погибшим в ЦДМ на Лубянке

ЦДМ на Лубянке временно приостановил работу

Собянин сообщил об одном погибшем в результате происшествия в ЦДМ

Собянин сообщил об одном погибшем в результате происшествия в ЦДМ

Пожарные в ходе проверки не обнаружили признаков возгорания в ЦДМ в Москве

Центральный детский магазин на Лубянке эвакуирован из-за пожара

Центральный детский магазин на Лубянке эвакуирован из-за пожара

План "ковер" введен в аэропорту Шереметьево

Сбит беспилотник, летевший на Москву

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

От станций метро и МЦД внутри МКАД запустят 170 новых маршрутов автобусов в Подмосковье

В Москве схема метро на арабском появится на сенсорных экранах во всех поездах

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7026 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });