В Австрии обнаружилась картина Климта, пропавшая сто лет назад

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Австрии на торги выставлена картина Густава Климта "Портрет фройляйн Лизер" (Portrait of Fräulein Lieser), которая на протяжении ста лет считалась пропавшей, сообщает Bloomberg.



Как объявил аукционный дом im Kinsky, торги пройдут 24 апреля в Вене, картину рассчитывают продать за сумму от 30 млн до 50 млн евро) ($32,7 млн - $54,5 млн). Аукционисты назвали обнаружение этого портрета сенсацией.

В последний раз картина выставлялась в Австрии в 1925 году. Тогда она принадлежала местной еврейской семье. С 1960 годов она на законных основаниях принадлежит нынешним владельцам, которых im Kinsky не называет. Проверка провенанса работы экспертом аукционного дома не выявила никакого криминала. Где находилась картина с 1925 года и до 1960-х, неясно, но ее нет ни в одном списке ценностей, которые были экспроприированы нацистами и возвращения которых добиваются законные владельцы.

До аукциона "Портрет фройляйн Лизер" будет выставлен в Германии, Гонконге, Великобритании и Швейцарии.

Bloomberg напоминает, что в июне 2023 года работа Климта "Дама с веером" была продана на торгах аукционного дома Sotheby's в Лондоне за $108,7 млн, став самым дорогим произведением искусства, проданных на аукционе в Европе.